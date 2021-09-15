Россияне назвали сферы, куда проще всего устроиться работать

В России легче всего трудоустроиться рабочим, сотрудником в области консультирования и продаж. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Как выяснилось, проще всего найти работу соотечественникам в спортивных клубах, салонах красоты, а также фармацевтических компаниях, гостиницах и ресторанах.

Проблемы при поиске нового рабочего места могут быть у людей, трудящихся в областях искусства и массмедиа. Также не сразу найдут оплачиваемую работу юристы, топ-менеджеры и занятые в сырьевом секторе.

«Перечисленные профобласти, по мнению представителей которых легче всего найти работу, отличаются крайне низкой конкуренцией за рабочее место», — пояснила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Как добавила Игнатова, чаще всего не могут найти новую работу люди, занятые в профессиях с высоким конкурсом на место.

Опрос организован был с 18 июня по 26 августа среди 20 263 российских граждан, находящихся в поиске работы.

Ранее сообщалось, что на Москву пришлось почти две трети самых высокооплачиваемых работников.