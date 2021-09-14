Акции Apple упали после презентации новых iPhone

После презентации новой линейки iPhone стоимость акций американской компании Apple несколько ускорила темпы падения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, цена акций компании снизилась на 1,2%, до $147,76. До презентации их стоимость в среднем упала на 0,7% и достигла отметки в $148,6.

Во вторник Apple представила новейшие смартфоны iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, новый iPad с процессором A13 Bionic. Компания показала и другие «яблочные» устройства — наушники AirPods, новое поколение умных часов Apple Watch Series 7 и новый iPad mini с улучшенной производительностью.

Ранее техноблогер Джон Проссер, не дожидаясь презентации iPhone 13, показал детальные изображения iPhone 14, выход которого должен состояться в 2022 году.

До этого сообщалось, что в 2021 году Apple представит четыре iPhone с улучшенными камерами, более быстрыми процессорами, меньшей выемкой и, возможно, с Touch ID.