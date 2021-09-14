Киев напомнил Европе о возможности перекрытия газа

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в ходе встречи с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом заявил, что если после запуска «Северного потока — 2» поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев полностью переориентирует свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды. Министр отметил, что это будет вынужденная мера, сообщается на сайте ведомства.

«Если транзитные объемы недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 млрд куб. м газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», — подчеркнул Галущенко.

Украинская ГТС остается единственным маршрутом поставок российского газа в Европу, который контролируется не РФ и сейчас не используется около 70% системы.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил мнение, что санкции США еще могут заблокировать работу российского газопровода «Северный поток — 2». По его словам, европейские компании не будут покупать газ, поставляемый по СП-2, поэтому газопровод не будет работать.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.