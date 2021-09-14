Собянин увеличил в два раза матпомощь ветеранам к 80-летию Битвы под Москвой

Сергей Собянин принял решение об увеличении в два раза размера материальной помощи ветеранам к 80-й годовщине битвы под Москвой, об этом сообщает mos.ru со ссылкой на пресс-службу правительства столицы.

«По сравнению с 2020 годом размер выплаты будет увеличен в два раза и составит 40 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выплаты получат четыре тысячи ветеранов.

Ранее в Минтруде заявили, что более 80 млн россиян пользуются мерами социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях. Мерами поддержки, в том числе, пользуются пенсионеры, дети, безработные, люди с инвалидностью, малоимущие и семьи с детьми.

Кроме того, «Единая Россия» и правительство согласовали единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей со 2 сентября.