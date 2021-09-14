Второй пакет мер поддержки IT-отрасли утвердили в правительстве

Российский кабинет министров утвердил план действий, направленных на создание условий для развития отрасли информационных технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Он (план мероприятий — прим. ред.) направлен на решение нескольких ключевых задач: повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы, создание комфортных условий ведения IT-бизнеса в России», — говорится в сообщении.

Дорожная карта состоит из 62 мероприятий, 20 из которых характеризуются общесистемной направленностью.

«Еще 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах», — рассказали в кабмине.

Речь идет о решениях для бизнеса, электронных образовательных и цифровых медицинских сервисах, офисном программном обеспечении и операционных системах, обработке данных и облачных сервисах, разработках в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, в области информационной безопасности, производстве компьютерных игр и профессионального видеоконтента, отметили в пресс-службе.

Кроме того, правительство намерено снять законодательные ограничения для отдельный сегментов IT-рынка и финансировать создание отечественных цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций.

Ранее ФАС возбудила два дела о картеле против 10 компаний в сфере IT-безопасности.