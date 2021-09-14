Цена на газ в Европе бьет очередной рекорд

Стоимость газа в Европе в ходе торгов побила очередной рекорд и превысила $800 за тысячу кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

«Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник достигла $801,2 за 1 тыс. куб. м, или 65,5 евро за МВт ч», — говорится в сообщении.

Всего за несколько часов цена достигла $770 за тысячу кубометров и вскоре перепрыгнула эту планку. Накануне стоимость голубого топлива в Европе последовательно преодолела $730, $740, $750 и $760 за 1 тыс. кубометров.

До этого директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что главной причиной резкого скачка цен на газ стали его небольшие запасы в европейских газохранилищах. По его словам, на стоимость также влияет нежелание «Газпрома» сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на рынке накануне запуска «Северного потока — 2».

В начале августа 2021 года «Газпром» снизил объемы закачки газа в крупнейшие хранилища Европы. Транзит упал в резервуары Австрии, Германии и Нидерландов.