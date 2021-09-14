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Стало известно, сколько россияне готовы потратить на ремонт квартиры

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Более половины россиян, которые собираются делать ремонт в квартире, планируют потратить на него не более 100 тыс. рублей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на исследование аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Планируют потратить на стройматериалы не более 100 тыс. рублей 56% опрошенных, доля таких людей с 2018 года выросла на 5 процентных пунктов. При этом выложить на ремонт свыше 500 тыс. рублей готовы только 6% россиян.

Согласно исследованию, готовы сделать ремонт самостоятельно 51% опрошенных, а каждый третий – с частичной помощью рабочих. Полностью поручить ремонт профессионалам намерены 17%. При выборе рабочих россияне ориентируются на рекомендации знакомых, примеры работ, а также низкую стоимость услуг. Также для них важна скорость выполнения работ, возможность получить ремонт «под ключ», а также заключение официального договора.

По данным опроса, 46% предпочитают покупать стройматериалы и инструменты в строительных гипермаркетах, еще 38% — в магазинах, специализирующихся на одном типе стройматериалов (обои, сантехника, керамика). На строительных рынках закупаются 30% россиян. Интернет-магазинами пользуются только 5% респондентов.

Самые популярные виды ремонтных работ – поклейка обоев (67%), установка натяжных потолков (30%), а также их покраска (28%), выравнивание стен и замена межкомнатных дверей (27%).

Сколько стоит сделать ремонт в однушке в Москве – читайте в материале «Газеты.Ru».

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