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Минфин предложил в несколько раз повысить налог на добычу для металлургов

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министерство финансов в пакете документов в рамках планирования бюджета на следующий год обозначило предложения по росту налога на добычу для металлургических компаний. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, в документе «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» указано, что уровень изъятия горной ренты согласно средним показателям по миру составляет 3-5%, а в России он не превышает 1-2%.

Твердые полезные ископаемые, помимо алмазов и драгметаллов, облагаются в России по фиксированной ставке НДПИ. В прошлом году ставку была повышена в 3,5 раза. В результате доходы бюджета увеличились на 56 млрд рублей в год.

В июле сообщалось, что с 1 августа по 31 декабря в России планируют ввести временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов и металлопродукции за пределы ЕАЭС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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