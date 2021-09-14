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В Минфине рассказали о шоковом сценарии энергоперехода

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Richard Dorn/Global Look Press

Заместитель министра финансов Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума заявил, что ускорение темпов энергоперехода может привести к падению объема резервов ниже критической отметки. По его оценкам, это может произойти уже в начале следующего десятилетия. Своим прогнозом он поделился с изданием «Ведомости».

Он рассказал изданию о стресс-тестах разных сценариев энергоперехода. В некоторых спрос на нефть начинает быстро сокращаться на горизонте до 2030 г.
Колычев отметил, что пока вероятность такого развития событий не представляется высокой, но всерьез рассматривается.
В начале будущего десятилетия объем фонда национального благосостояния (ФНБ) может упасть до 2–3% ВВП, указал заминистра. При условии, что бюджет останется сбалансированным, а секвестр расходов проводиться не будет.

Заместитель министра энергетики Павел Сорокин, участвуя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), также заявил, что вследствие энергоперехода и декарбонизации, которые предстоят российское экономике, возможно сокращение нефтегазовых экспортных доходов. По словам замминистра энергетики, у России есть несколько путей решения, связанных с энергопереходом трудностей — развитие нефтехимической промышленности, водородной энергетики и применение технологии улавливания углерода.

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