Титов предложил заменить рабочих мигрантов пенсионерами

Решить проблему нехватки рабочих рук из-за уехавших мигрантов можно было бы за счет пенсионеров, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, они не идут работать из-за того, что пенсии работающим не индексируют.

Во время рабочего визита в Нижний Новгород один из рестораторов пожаловался на нехватку квалифицированного персонала после отъезда мигрантов на фоне пандемии. При этом он рассказал, что пенсионеры просят не оформлять их официально, чтобы не потерять льготы.

«Могли бы этот недостаток [нехватку кадров] возместить пенсионеры, которые хотят продолжить работать. Но, к сожалению, они как работающие пенсионеры потеряют льготы, их пенсии не будут индексированы... Это дестимулирует людей выходить работать», — сказал Титов (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что оплата труда пенсионеров наличными увеличивает теневой оборот, с которым борются в стране.

«Очень мало тех работающих пенсионеров, которые показывают, что они работают. Они все надеются на индексацию. Поэтому вывод из тени не займет больших денег для бюджета, а будет способствовать развитию, а не приостановке многих отраслей», — считает бизнес-омбудсмен.

Ранее в мэрии Москвы заявили о нехватке 200 тысяч трудовых мигрантов. По словам вице-мэра Владимира Ефимова, застройщики и другие работодатели «перекупают сотрудников друг у друга», и это приводит к увеличению стоимости услуг мигрантов.