Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бабушку, повесившую пиратский флаг во вдоре для внуков, обвинили в нарушении... 19:21
ЦБ: тестирование цифрового рубля начнется в январе 2022 года 19:17
Курс евро на Мосбирже впервые с 29 июня опустился ниже 86 рублей 19:14
АТОР: россияне пока не могут посетить Испанию, несмотря на возобновление... 19:07
Тренер Непомнящий считает, что «Спартаку» по зубам команды уровня «Легии» 19:07
Грузинские телеканалы сообщили, что местные спецслужбы прослушивали священников 19:04
Ученые предположили, что инъекции ботокса могут остановить COVID-19 19:03
Украина сократила мощности по прокачке газа в Европу 19:00
Трамп заявил, что будет «вынужден» участвовать в выборах главы США... 18:57
Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон тайно побывали во Франции 18:56

Титов предложил заменить рабочих мигрантов пенсионерами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Решить проблему нехватки рабочих рук из-за уехавших мигрантов можно было бы за счет пенсионеров, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его словам, они не идут работать из-за того, что пенсии работающим не индексируют.

Во время рабочего визита в Нижний Новгород один из рестораторов пожаловался на нехватку квалифицированного персонала после отъезда мигрантов на фоне пандемии. При этом он рассказал, что пенсионеры просят не оформлять их официально, чтобы не потерять льготы.

«Могли бы этот недостаток [нехватку кадров] возместить пенсионеры, которые хотят продолжить работать. Но, к сожалению, они как работающие пенсионеры потеряют льготы, их пенсии не будут индексированы... Это дестимулирует людей выходить работать», — сказал Титов (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что оплата труда пенсионеров наличными увеличивает теневой оборот, с которым борются в стране.

«Очень мало тех работающих пенсионеров, которые показывают, что они работают. Они все надеются на индексацию. Поэтому вывод из тени не займет больших денег для бюджета, а будет способствовать развитию, а не приостановке многих отраслей», — считает бизнес-омбудсмен.

Ранее в мэрии Москвы заявили о нехватке 200 тысяч трудовых мигрантов. По словам вице-мэра Владимира Ефимова, застройщики и другие работодатели «перекупают сотрудников друг у друга», и это приводит к увеличению стоимости услуг мигрантов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Арбузное отравление: задержан подозреваемый в деле о смерти двух человек
В СК назвали приоритетную версию гибели семьи, купившей арбуз на Совхозной
Битва за мощность. Германия решит судьбу «Северного потока — 2» к январю
В Nord Stream 2 заявили, что «Северный поток — 2» будет соответствовать всем стандартам
Кому выгодно нарушение режима тишины в Донбассе
В Донбассе снова стреляют, несмотря на режим прекращения огня
Украина запросила выдачу задержанного в Праге россиянина
МВД хочет вовлечь жителей ДНР и ЛНР в программу переселения соотечественников
Сбившей трех детей в Солнцево студентке продлили арест на месяц
Издательство «Просвещение» приостановило выпуск учебника со ссылкой на порносайт
Новости и материалы
Бабушку, повесившую пиратский флаг во вдоре для внуков, обвинили в нарушении закона
ЦБ: тестирование цифрового рубля начнется в январе 2022 года
Курс евро на Мосбирже впервые с 29 июня опустился ниже 86 рублей
АТОР: россияне пока не могут посетить Испанию, несмотря на возобновление авиасообщения
Тренер Непомнящий считает, что «Спартаку» по зубам команды уровня «Легии»
Грузинские телеканалы сообщили, что местные спецслужбы прослушивали священников
Ученые предположили, что инъекции ботокса могут остановить COVID-19
Украина сократила мощности по прокачке газа в Европу
Трамп заявил, что будет «вынужден» участвовать в выборах главы США в 2024 году
Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон тайно побывали во Франции
Стала известна личность подозреваемого в отравлении посетителей «Магнита»
Матч МХЛ между «Динамо» и «Алмазом» закончился массовой дракой
Сотрудника похоронного бюро уволили за харассмент
СМИ: россияне могут получить мультивизу в ОАЭ на 90 дней
Непомнящий: рассматривать «Зенит» как конкурента «Челси» несерьезно
Жительница Чикаго убила сына, подумав, что он украл флешку
Автобус задымился на трассе в Подмосковье
Экс-телохранитель Макрона предстал перед судом за избиение протестующих
Все новости
«Атомная подлодка пятого поколения похожа на колбасу в нарезке»
Эксперты рассказали о подлодках, которые поступят на вооружение ВМФ России
«Хотелось уже закончить дышать и поставить точку»
У МакSим дважды останавливалось сердце во время комы
Почему Марио Фернандес ушел из сборной России
Легенда ЦСКА: Марио Фернандес должен был доиграть в сборной России до конца отбора на ЧМ-2022
Один день до презентации: что известно о новом iPhone 13
Apple отказывается от самой простой версии iPhone
«Это не в компетенции администрации президента»
Что в Кремле думают о возвращении скифского золота
Югу России угрожает катастрофическая засуха до 2035 года
Ученый предсказал тотальный дефицит воды в южных регионах России
Афганистан, кино, тату и бардовский свитер: 70 лет Розенбауму
Полуостров в отключке. Какие интернет-сервисы недоступны в Крыму
Как зарубежные технологические компании блокируют крымчан
Обед во время теракта и фуа-гра для солдат
Бывший шеф-повар французских президентов рассказал о служении отечеству
«Никто не видел Тупака мертвым»
Почему фанаты считают, что Тупак до сих пор жив
«Правительство поддержит»
Мишустин подтвердил отмену обязательного техосмотра
Пять лет в розыске: как у россиян изымают машины по иску Интерпола
У жителя Белгорода отняли автомобиль и вернули иностранцу
Это не мусор: как некодирующая ДНК защищает организм от вирусов
Ученые объяснили роль вирусных фрагментов в ДНК млекопитающих
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях