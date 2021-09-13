Польша ограничила прием российской нефти через трубопровод «Дружба»

В Польше решили ограничить прием нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, этого связано с заполненностью одного из хранилищ.

«С 11 по 14 сентября введено ограничение на прием по северной ветке магистрального нефтепровода «Дружба» на Адамовой Заставе польской стороной [компания Pern — оператор польского участка нефтепровода «Дружба»] из-за полностью заполненного хранилища НПЗ Шведт», — сообщил Демин ТАСС.

На прошлой неделе прокачку нефти по «Дружбе» до 13 сентября приостановил «Белнефтехим» в направлении Словакии и Венгрии. Как рассказал Игорь Демин, белорусский оператор приостановил прокачку по нефтепроводу в направлении городов Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса — Броды» на территорию Белоруссии.

Трубопровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ, а также ее транзит в Европу. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск, а далее разделяется на два участка: северный и южный. Трубопровод идет через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.