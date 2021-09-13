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Названы самые популярные зарубежные направления у туристов в «бархатный сезон»

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Наиболее востребованными заграничными направлениями у российских туристов в «бархатный сезон» — с вылетами с 1 сентября по 15 октября – стали страны ближнего зарубежья, выяснили аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» (исследование есть у «Газеты.Ru»).

Доля зарубежных бронирований у самостоятельных путешественников составила 7,2%. Год назад она была не больше 3%, отмечается в сообщении. Средний чек за перелет в страны ближнего зарубежья в «бархатный сезон» составил 23 тыс. 811 рубль туда-обратно (+28% по сравнению с прошлым годом). Средний чек за перелет в Европу равнялся 31 тыс. 159 рублей в обе стороны (+34%).

Лидерами по бронированиям стали Армения и Киргизия, при этом их доли по сравнению с прошлым годом выросли примерно в три раза. В сумме на эти страны пришлось 29,1% оформленных билетов. Популярностью также пользуются Азербайджан, Молдавия, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан и Грузия.

После стран ближнего зарубежья в числе лидеров по популярности находится Турция. Доля бронирований билетов в эту страну снизилась почти в два раза: с 20,7% до 10,5%. В сервисе связывают это с тем, что часть путешественников переключилась на пакетные туры. При этом билеты в Турцию по сравнению с прошлым годом стали доступнее: средний чек сократился на 36%, составив 9 тыс. 849 рублей в одну сторону. В список востребованных стран также вошли Греция, Кипр, Болгария, а также Германия, Черногория и Сербия.

Ранее стало известно, какие направления лидируют у российских туристов на Новый год. По данным сервиса по бронированию путевок Level.Travel, лидером продаж на новогодние праздники стали российские курорты (41%). Средний чек на новогодние туры по России составил 28 тыс. рублей.

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