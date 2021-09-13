Минсельхоз поддержал перенос реформы утилизации отходов на три года

Министерство сельского хозяйства России поддержало предложение представителей российского бизнеса по переносу реформы расширенной ответственности производителя (РОП), предполагающей введение 100-процентного норматива утилизации упаковки, с 2022 на 2025 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут на имя вице-премьера Виктории Абрамченко.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают основные предложения отраслевых союзов, а также считают целесообразным рассмотрение данного вопроса в правительстве с участием представителей отрасли и заинтересованных ведомств.

Отмечается, что накануне в правительстве прошло совещание, где в том числе обсуждался закон «Об отходах производства и потребления». В ходе встречи представители бизнеса призвали предусмотреть в законопроекте постепенное повышение норматива утилизации упаковки до 2025 года, чтобы резко не повысить нагрузку на пищевые предприятия и импортеров товаров. Они также попросили разрешить самим осуществлять утилизацию товаров или упаковки через отраслевые ассоциации.

В конце августа Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации отходов на два года.