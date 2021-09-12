Названы финансовые инструменты, которым не стоит верить

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников рассказал, к каким финансовым инструментам лучше относиться с осторожностью.

В первую очередь, это высокодоходные облигации — зачастую при их покупке физические лица руководствуются эмоциями, а не финансовым анализом. Например, ставка ЦБ выросла, облигации федерального займа на это отреагировали, а высокодоходные облигации остались на прежних доходностях.

Также специалист советует обращаться к профессионалам при покупке акций стартапов.

«У «акций роста» денежные потоки больше смещены в будущее, если сравнивать их с «акциями стоимости». Ужесточение денежной политики вызовет пересмотр фундаментальных моделей и снижение справедливой стоимости акций роста. Вслед за этим начнутся продажи», — рассказал он «Прайму».

Верников добавил, что тем, кто ищет надежность, в сентябре и октябре нужно «сидеть в бондах», так как в конце сентября в США заканчивается финансовый год.

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