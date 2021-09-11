Минтруд назвал число россиян, получающих соцподдержку государства

Более 80 млн россиян пользуются мерами социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях, заявил директор Департамента демографической и семейной политики министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Андрей Галкин, его слова приводит РИА «Новости».

«На федеральном и региональном уровнях существует на сегодняшний день порядка 30 тыс. мер социальной поддержи по 387 видам, охватывающих более 80 миллионов человек», — уточнил Галкин, выступая на Форуме социальных инноваций регионов.

По его словам, мерами поддержки, в том числе, пользуются пенсионеры, дети, безработные, люди с инвалидностью, малоимущие и семьи с детьми.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила, что министерство прорабатывает изменения в правилах начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до семнадцати лет. Планируется, что поправки вступят в силу до конца 2021 года, уточнила Баталина. Так, согласно нововведениям, отсутствие дохода во время беременности не будет причиной отказа в господдержке.