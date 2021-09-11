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Финансист объяснила высокую стоимость золота

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Руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве России Елена Звонова в беседе с агентством «Прайм» объяснила дороговизну золота.

Она отметила, что первая причина – историческая. Золотые монеты всегда ценились выше серебряных, потому что золото встречалось в природе гораздо реже, заявила эксперт.

По ее словам, вторая причина – технологическая. Финансист пояснила, что данный драгоценный металл сложнее добывать.

Также она указала, что третья причина — монетарная. Как отметила Звонова, золото выполняло функцию денег.

Она напомнила, что в мировой финансовой системе до 1971 года сохранялся золотой стандарт. Тогда США отменили привязку курса доллара к золоту, но этот металл не утратил монетарную функцию.

«Центральные банки продолжают хранить свои резервы в золотых слитках, а население хранит свои сбережения в золотых монетах, потому что золото выступает активом-убежищем от рисков и инфляции», — сказала Звонова.

В качестве четвертой причины она назвала финансовую. Монетарная природа золота стала причиной активной торговли им на биржах.

Пятой причиной является психология. Золото всегда ассоциируется с богатством и успехом, заключила эксперт.

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