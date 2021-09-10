В Индии нашли способ перевоспитать нищих попрошаек

В индийском штате Раджастхан придумали, как бороться с попрошайничеством. Об этом сообщает The Guardian.

Созданная по инициативе властей организация Rajasthan Skill and Livelihood Development Corporation (RSLDC) решила обучать и трудоустраивать нищих.

«52-летний Пандит Тулсидас отдыхал под деревом на перекрестке дорог в Джайпуре, Раджастхан, где он просил милостыню в течение многих лет», — сообщает издание.

Когда ему сообщили, что помогут освоить профессию, он отказался. Когда ему рассказали, что дадут еду и жилье, он снова отказался. И только когда нищему попрошайке объяснили, что гарантируют ему работу, тот согласился, пишет издание.

Подопечные получают от RSLDC кров и еду, а также 230 рупий в день. Это небольшая сумма, но она помогают людям, жившим в постоянной нищете, обрести главное — самоуважение. Из первой сотни участников программы 60 уже работают в кафе, пекарнях и торговле.

По сложившейся практике нищих просто убирают с центральных улиц столицы перед приездом высокопоставленных лиц.

Вскоре попрошайки возвращаются и все остается, как было, заключает The Guardian.

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