Эксперт рассказал, как повышение ставки ЦБ повлияет на рынок недвижимости

Решение Банка России повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (до 6,75% годовых) приведет к дальнейшему повышению цен на новостройки в России, считает общественный уполномоченный по городу Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков. Соответствующее заявление поступило в распоряжение «Газеты.Ru».

По его словам, на это влияет несколько факторов. Прежде всего то, что поддержка спроса на недвижимость со стороны государства помогла продать объекты, находившиеся на этапе завершения. В то же время проектам на стадии проектирования или котлована, отмечает эксперт, пришлось столкнуться с трудностями: отток иностранной рабочей силы из страны, рост цен на стройматериалы, а теперь и подорожавшие кредиты.

«А если учесть, что это уже пятое повышение за год, то очевидно, что кредиты для застройщиков плавно дорожают не первый месяц. Это основные причины, по которым жилье в новостройках будет дорожать», — подчеркнул Кулаков.

Также, прогнозирует он, рынок столкнется и с сокращением спроса, так как условия льготной ипотеки с господдержкой ограничены лимитом в 3 млн рублей.

«Это не так много для жилья в городах-миллионниках, где наиболее активно ведется строительство. Получается, что при росте стоимости квартиры и сокращении лимитов на льготную ипотеку, спрос на жилье непременно сократится», — пояснил эксперт.

Ранее Банк России увеличил показатель на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых. Таким образом, ключевая ставка стала максимальной с сентября-октября 2019 года. Аналитики ожидали такого шага со стороны ЦБ из-за необходимости найти баланс между инфляцией, набирающей обороты, и ростом экономики, который в третьем квартале замедлился.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, комментируя решение, что повышение ключевой ставки необходимо для снижения инфляции. Она отметила, что для возвращения инфляции к 4% может понадобиться не одно увеличение показателя. По мнению главы регулятора, ключевая ставка может превысить 7%. Но ЦБ не рассматривает сценарий, при котором этот показатель достигнет двузначных значений.