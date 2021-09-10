Экономист Жаворонков рассказал о последствиях возможного военного конфликта с Украиной

Старший научный сотрудник лаборатории институциональных проблем Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о риске полномасштабной войны с РФ.

По его словам, если рассматривать возможный конфликт с экономической точки зрения, то все довольно очевидно.

«На Украине падают доходы населения, за последние два года они снизились на 10%. Можно себе представить, что будет в случае полномасштабной войны. Разруха и падение уровня жизни населения — в разы», — считает эксперт Института Гайдара.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming в Киеве заявил, что считает возможным вооруженный конфликт с Россией. Если такие события произойдут, то «это будет самой большой ошибкой» Москвы, отметил украинский президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с сожалением относятся к подобным высказываниям украинского лидера и не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.