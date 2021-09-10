Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лавров заявил о готовности России восстанавливать отношения с Украиной 19:45
Певица МакSим выпустила первую песню после выписки 19:39
Латвия готова остаться без норковых шуб 19:38
Эксперт рассказал, как повышение ставки ЦБ повлияет на рынок недвижимости 19:37
Лавров увидел «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о войне с Россией 19:31
Богословская — о критике Магучих за фото с Ласицкене: кто-то... 19:31
Лавров посчитал заявление Зеленского о войне с Россией не заслуживающим внимания 19:22
Двое детей госпитализированы из дома, где семья отравилась арбузом 19:22
Путин назначил исполняющим обязанности главы МЧС Александра Чуприяна 19:16
Экс-тренер «Зенита» Петржела не согласился с Путиным по поводу... 19:11

Экономист Жаворонков рассказал о последствиях возможного военного конфликта с Украиной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Старший научный сотрудник лаборатории институциональных проблем Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о риске полномасштабной войны с РФ.

По его словам, если рассматривать возможный конфликт с экономической точки зрения, то все довольно очевидно.

«На Украине падают доходы населения, за последние два года они снизились на 10%. Можно себе представить, что будет в случае полномасштабной войны. Разруха и падение уровня жизни населения — в разы», — считает эксперт Института Гайдара.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming в Киеве заявил, что считает возможным вооруженный конфликт с Россией. Если такие события произойдут, то «это будет самой большой ошибкой» Москвы, отметил украинский президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с сожалением относятся к подобным высказываниям украинского лидера и не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Война, о которой он мечтает, положит конец его карьере»
Реакция парламента на слова Владимира Зеленского о полномасштабной войне с Россией
«США борются за выживание»: зачем Байден позвонил Си Цзиньпину
Противостояние США и Китая перешло в стадию «управляемой конкуренции»
Отравились арбузом. Что известно о гибели двух человек в Москве
Стали известны подробности отравления семьи, купившей арбуз в «Магните»
Американского посла вызвали в МИД России из-за вмешательства США в выборы
Путин назначил исполняющим обязанности главы МЧС Александра Чуприяна
На Украине заявили о срыве плана по «зачистке» Крымского моста
Зоологи назвали смелость важнейшим личным качеством суслика
Новости и материалы
Лавров заявил о готовности России восстанавливать отношения с Украиной
Певица МакSим выпустила первую песню после выписки
Латвия готова остаться без норковых шуб
Эксперт рассказал, как повышение ставки ЦБ повлияет на рынок недвижимости
Лавров увидел «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о войне с Россией
Богословская — о критике Магучих за фото с Ласицкене: кто-то на Украине омаразмел
Лавров посчитал заявление Зеленского о войне с Россией не заслуживающим внимания
Двое детей госпитализированы из дома, где семья отравилась арбузом
Экс-тренер «Зенита» Петржела не согласился с Путиным по поводу лимита на легионеров
Депутат Власов добивается домашнего ареста для Хованского
На Украине рекламщикам запретили намекать на секс и принижать женщин
Google грозит новый штраф в 4 млн рублей
В МЧС по всей России провели акцию памяти Зиничева
Игрок «Манчестер Сити», обвиняемый в изнасиловании, останется под стражей до января
Гинцбург заявил о необходимости привить от коронавируса 75% россиян
Суд в Минске оштрафовал девушку за «бело-красно-белый» цвет волос
Экс-игрок сборной Белоруссии раскритиковал Россию за выступление на Евро-2020
Остров Фукуок во Вьетнаме откроется для туристов в октябре
Все новости
Только для россиян: как изменится закон о суррогатном материнстве
Иностранцы и неженатые пары не смогут рассчитывать на услуги по вынашиванию детей
«Снижаем инфляцию»: Набиуллина пояснила повышение ключевой ставки ЦБ
Глава Центробанка пообещала не доводить ключевую ставку до двузначных значений
Единый рынок газа и отмена роуминга. Все об интеграции России и Белоруссии
Правительство РФ опубликовало все 28 программ по интеграцией с Белоруссией
Как Россия сажает иностранцев на «Пальму»
Зачем зенитный комплекс «Пальма» приспосабливают для зарубежных кораблей
По одним правилам
В Москве и Минске продолжают строить союзное государство
Дерипаска: доход россиян нужно увеличить минимум в 3 раза
Российская экономика, как и мировая, настроена на рост — но нам необходима суверенная финансовая система и собственная цифровая валюта, рассуждает Олег Дерипаска на Столыпин-форуме
9/11. Неизвестные фото крупнейшего теракта в истории
«Когда на тебя орут, уже не приготовить вкусное блюдо»
Рестораны станут лишать звезд Michelin за хамство и травлю на кухне
«Необходимо положить этому конец, раз и навсегда защитив наших детей»
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, ужесточающий ответственность для педофилов
Просто дорогая игрушка: пять причин не покупать «умные» очки от Цукерберга
Почему не стоит тратить $299 на смарт-очки от Facebook и Ray-Ban
«Человек, без которого страна не полная»
Что говорили на церемонии прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым
Россияне снова несут деньги в банки
Благодаря повышению ЦБ ключевой ставки у россиян вернулся интерес к депозитам
«Я люблю бренды»: почему зумеры тратят все деньги на роскошные вещи
Чем люксовые бренды подкупают молодежь
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях