Экономист Жаворонков рассказал о последствиях возможного военного конфликта с Украиной

Старший научный сотрудник лаборатории институциональных проблем Института экономической политики им. Гайдара Сергей Жаворонков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о риске полномасштабной войны с РФ.
По его словам, если рассматривать возможный конфликт с экономической точки зрения, то все довольно очевидно.
«На Украине падают доходы населения, за последние два года они снизились на 10%. Можно себе представить, что будет в случае полномасштабной войны. Разруха и падение уровня жизни населения — в разы», — считает эксперт Института Гайдара.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming в Киеве заявил, что считает возможным вооруженный конфликт с Россией. Если такие события произойдут, то «это будет самой большой ошибкой» Москвы, отметил украинский президент.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с сожалением относятся к подобным высказываниям украинского лидера и не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.