Вслед за газом в Европе рекордно растут цены на уголь

Стоимость угля в Евросоюзе растет с 30 августа, сейчас цена достигла $168 за тонну – это исторический максимум за последние несколько лет. Об этом в обзоре для инвесторов сообщил управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов.

«На сегодняшний день можно смело утверждать, что котировки угля превзошли все даже самые смелые ожидания горнодобывающих компаний, которые и так сохраняли безоговорочную уверенность в потенциале роста цен», — уточняет эксперт.

Ошибочным оказался даже консенсус-прогноз котировок угля, рассчитанный аналитиками инвестиционных банков и компаний. «Прогноз отклонился на $100 – это промах в 3 раза по сравнению с фактом», — отмечает Каримов.

Мощный тренд на рост цен на уголь происходит по нескольким причинам, считает эксперт. «Поставщики продолжают сталкиваться с перебоями в поставках. Кроме того, повлиял дефицит предложения на рынке газа, конкурирующего с углем, и низкие запасы его в Европе», — говорит эксперт.

К этому стоит добавить и низкую выработку электроэнергии альтернативными источниками. Кроме того, становится все более очевидным, что на рост цен стал влиять крупнейший потребитель – Китай. Он сейчас накапливает запасы угля, чтобы избежать проблем с энергоресурсами, аналогичных декабрю прошлого года.

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