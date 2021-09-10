Перспективы и глобальные вопросы Арктической зоны России обсудили в рамках ВЭФ-2021

На деловых площадках VI Восточного экономического форума, который состоялся 2–4 сентября во Владивостоке, обсуждались перспективы развития Арктической зоны России.

«Тема сохранения экономического и природного баланса Арктики включена в повестку ключевых деловых мероприятий, в том числе Восточного экономического форума. Арктическая зона является неотъемлемой частью Дальнего Востока, поэтому обсуждение стратегического развития этой территории заняло приоритетное место в программе ВЭФ. В будущем мы намерены продолжать концентрировать внимание на вопросах изменения климата и экологии, экономическом сотрудничестве с другими странами в Арктике, развитии транспортной инфраструктуры и развитии человеческого капитала», — сообщил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

На сессии «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики» обсуждались изменения в мировой экономике и политике в связи с пандемией коронавируса, которые скорректировали развитие Дальнего Востока и Арктики.

Президент Фонда мира Сасакавы Атсуши Сунами отметил, что важным фактором является международное сотрудничество через правовые инструменты. Фонд надеется видеть Арктику как область сотрудничества, а не область конкуренции.

Он отметил, что Арктический регион является очень хрупкой системой.

Бывший премьер-министр Австралии, президент Asia Society Policy Institute (ASPI) Кевин Майкл Радд призвал участников ВЭФ-2021 обратиться к общим решениям по вопросам Антарктиды и Арктики, так как необходимо быть крайне осторожными в обращении с очень уязвимыми экосистемами полярных регионов.

Напомним, Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» состоится 11–13 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге. Участники форума будут обсуждать вопросы повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранения его уникального экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления в этих целях международного сотрудничества.