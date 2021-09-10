Россияне подсели на любовные романы

Аналитики CloudPayments и Book24.ru проанализировали (исследование имеется у «Газеты.Ru») онлайн-продажи книг и выяснили, сколько в среднем россияне тратят сейчас на покупки книг и какие жанры доминируют.

Количество онлайн-покупок книг выросло за восемь месяцев этого года на 23% к аналогичному периоду 2020 года. При этом средняя сумма покупки сократилась на 10% и составила 1361 рубль. В лидерах продаж (рост на 290% в августе 2021 года к августу 2020 года) — любовные романы (например, серия романов Анны Тодд «После»).

На 80% выросли продажи фэнтези (в лидерах — роман Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах»).

Почти на треть выросли покупки фантастических романов (Наталья Мар, «Либеллофобия») и на четверть – детективы (Джо Спецн, «Кто убил Оливию Коллинз»)

Традиционно высоким спросом пользуется и литература по психологии. По мнению сооснователя CloudPayments Дмитрия Спиридонова, с приходом коронавируса значительно вырос спрос на онлайн-образование и как следствие на онлайн-покупки специализированной литературы для саморазвития.

«В связи с пандемией люди или пытаются разобраться со сложностями, и тогда обращаются к психологии, саморазвитию. Либо, наоборот, стараются уйти от этого хотя бы на время и читают художественные развлекательные книги», — сказал партнер EILab Олег Елманов.

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