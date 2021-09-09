В Shell предупредили о риске банкротства АЗС на топливном рынке

Shell, владеющая автозаправками в России, предупредила о риске банкротства некоторых АЗС. Об этом заявил топ-менеджер розничной сети Shell в России Виталий Маслов, сообщает РБК.

По его словам, уже восемь месяцев компания несет убытки, теряя по 1,5 руб. с каждого проданного литра бензина. А в связи с тем, что у ряда компаний нет интегрированной маржи, зарабатывать они могут лишь на топливной рознице, которая остается нерентабельной.

«Начнется элементарная череда банкротств», — сказал он.

Впрочем, Shell не намерена сокращать инвестиции в России, и даже, наоборот, планирует открывать новые АЗС.

По данным «Петромаркет», общая убыточность торговли на АЗС 92-м бензином наблюдается с этого года, а маржинальность реализации АИ-95 и летнего дизтоплива оказалась нулевой с марта.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Минэнерго рекомендовало компаниям топливно-энергетического комплекса страны увеличить производство бензина.