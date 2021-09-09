Борис Джонсон обложил британцев самыми высокими налогами за всю историю страны

Премьер Великобритании Борис Джонсон решил повысить налоги для населения до самого высокого уровня за всю историю страны. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

С апреля следующего года власти повысят налог на социальное страхование на 1,25%.

«Для того, чтобы помочь родным, мы должны увеличить финансирование Национальной службы здравоохранения», — сказал премьер, выступая в Палате общин британского парламента. Он уточнил, что к этому времени система здравоохранения проделала большую работу, сотрудники медслужбы ввели пациентам 88 млн доз протиковидных препаратов.

Кроме того, Джонсон объявил о том, что налог на дивиденды также будет повышен на 1,25%.

По оценкам правительства, увеличение налоговых сборов позволит за три года пополнить казну на £36 млрд ($49,6 млрд). Допдоходы направят на реформы системы социального обеспечения и здравоохранения.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что премьер Борис Джонсон будет готов вернуть антикоронавирусные ограничения только в том случае, если количество смертей от инфекции превысит 50 тыс. в год.