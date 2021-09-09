Эксперт назвал последствия изменения тарифной политики Visa для владельцев карт

Эксперт Российского института стратегических исследований и кандидат экономических наук Михаил Беляев пояснил, как повлияет изменение части межбанковских комиссий на оплату товаров, которые будут введены международной платежной системой Visa в феврале 2022 года. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам специалиста, Visa этим решением рассчитывает компенсировать недополучение прибыли за период пандемии коронавируса.

«Хотя она и ссылается на то, что основной доход все-таки получает банк-эмитент, то есть тот, который выпускает ту самую карту, однако каждая компания стремится к повышению собственной прибыли. Visa не исключение», — сказал он.

Беляев уточнил, что в интересах и банков, и платежной системы, и бизнеса, которые прибегают к услугам Visa, следовало сделать так, чтобы комиссия для потребителя не увеличилась, то есть, не забывать о собственной прибыли.

«Когда вы платите картой, вы освобождаете магазин от таких процедур как прием, пересчет, инкассация денег. То есть вы освобождаете магазин от определенной части расходов, которую они бы несли, если бы вы расплачивались наличными», — сказал специалист.

По словам Беляева, было бы лучше, если бы магазин поощрял потребителей расплачиваться банковской картой.

Ранее стало известно, что международная платежная система Visa в течение следующего года отменит несколько льготных программ для крупных продавцов, а также повысит межбанковские комиссии для супермаркетов за прием своих карт. Представитель компании объяснил, что это связано с намерением привести тарифную политику в соответствие с рыночными реалиями.