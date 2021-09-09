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Белоруссия приостановила прокачку российской нефти в Европу

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Иван Руднев/РИА «Новости»

«Белнефтехим» приняла решение приостановить прокачку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии. Об этом заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает ТАСС.

Отмечается, что компания приостановила прокачку по нефтепроводу в направлении городов Будковице и Фенешлитке, запустив ее в реверс из-за приема партии нефти по нефтепроводу «Одесса — Броды» на территорию Белоруссии.

Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и ее транзит в европейские страны. Трубопровод проходит через Самарскую область, Брянск, а также Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

Ранее сообщалось, что в министерстве финансов США приостановили действие американских санкций касательно девяти государственных предприятий Белоруссии, а также разрешили до 3 июня проводить с ними ряд финансовых операций.

Речь шла о компаниях «Белнефтехим», «Белорусский нефтяной торговый дом», «Гродно химволокно», «Белшина», «Гродно азот», «Лакокраска», «Полоцк стекловолокно» и «Нафтан».

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