Украина разрешила расплачиваться биткоином вместо гривны

Верховная Рада приняла законопроект о виртуальных активах. Об этом сообщает издание «АиФ Украина».

Фактически в нем узаконен оборот биткоина и других криптовалют. Проект закона (был принят во втором чтении) поддержали 276 народных депутатов из 376. «Против» выступили только шестеро.

«Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы: Германия, Люксембург, Сингапур. Украина будет одной из них», — прокомментировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он считает, что теперь у криптокомпаний «будут прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобная работа с регулятором и выгодное налогообложение». По оценке министра, на Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд гривен.

Криптоактивы на такую сумму, по мнению Федорова, находятся в тени. «Из-за этого международные биржи не могут заходить на Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги», — пояснил украинский чиновник.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, как украинские власти хотят приравнять биткоин к гривне, и кому это будет выгодно. Ключевой особенностью законопроекта было то, что жители страны смогут расплачиваться цифровыми монетами через эквайринг. Этот способ хорошо знаком тем, кто пользуется банковскими картами, привязанными, например, к долларовому счету.