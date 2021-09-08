В России сократились розничные продажи водки

Россияне стали меньше пить водку, сообщает РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства НРА «Российская водка: надежда на заграницу».

Розничные продажи этого напитка за полгода сократились на 4%. Сокращение спроса зафиксировали торговые сети. Так, в «Азбуке вкуса» рассказали, что за первые шесть месяцев текущего года продажи водки в натуральном выражении сократились на 11% в сравнении с предыдущим годом.

Вместе с тем в России растет процент граждан, которые приобретают нелегальный крепкий алкоголь, так как легальная продукция, как сообщили участники рынка, может оказаться не по карману потребителям.

Причина этого кроется в росте стоимости водки. Как рассказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, акциз на нее индексируют ежегодно на 4%. Для водки установлена минимальная розничная цена в 243 руб. за 0,5 л. Из этой суммы около 113 руб. составляет акциз и еще 40 руб. — НДС.

Ранее Росстат отчитался о снижении потребительских цен на 0,01%.