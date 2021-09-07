Дочь российского миллиардера разозлила соседей в Великобритании, желая обустроить деревню

Дочь российского миллиардера Валерия Когана Дарина разозлила соседей по деревне Котсуолдс (Великобритания), когда они узнали о ее планах застройки местности. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Дарина Коган и ее муж глава хедж-фонда Мартин Беллами взбудоражили жителей деревни Котсуолдс своими грандиозными планами «освежить» сельскую местность», — сообщает британский таблоид.

Они напечатали для жителей глянцевую презентацию своего проекта застройки, в которых изложены планы по строительству более двух десятков домов и ратуши для проведения свадеб и конференций.

Деревня Котсуолдс находится на юго-западе Англии в графстве Глостершир и считается одним из самых живописных мест страны.

Жители деревни шутят, что эту пару «слышали, но не видели», поскольку они нередко прилетают к своему поместью на вертолете, оно было куплено за £9,25 млн (935 млн рублей).

Daily Mail характеризует российского бизнесмена Валерия Когана, как человека, «который любит роскошные дома и нанимает таких знаменитостей, как Мэрайя Кэри, сэр Элтон Джон и Глория Гейнор, для развлечения гостей на пышных семейных вечеринках».

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