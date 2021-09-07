Цена биткоина в ходе торгов упала ниже $44 тысяч

Курс биткоина в ходе торгов 7 сентября падал до отметки $43,351 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Падение было зафиксировано в 18:09 по московскому времени. После цена криптовалюты отыграла падение, и на 20:18 курс составил $47,4 тыс.

В воскресенье 5 сентября цена биткоина поднялась выше $51 тыс. впервые с мая 2021 года. Однако в беседе с «Газетой.Ru» директор по маркетингу криптовалютного пула РОЙ Клуб Сергей Ордин выразил сомнение в том, что стоимость криптовалюты достигнет $100 тыс. в 2021 году. По его словам, на это влияет несколько факторов: регулирование криптовалютной отрасли в США — на одном из крупнейших рынков цифровых активов, а также запрет в Китае.

До этого эксперт Центра стратегических разработок Акмаль Назиров прогнозировал, что к концу года цена биткоина может подняться до $73-75 тыс. По его словам, есть фундаментальный фактор роста криптовалюты — повышенный интерес у крупных инвесторов и долгосрочных держателей в латиноамериканских странах.