Лаборатория по искусственному интеллекту Сбера совместно с Open Data Science запускают хакатон AutoML-решений

Лаборатория по искусственному интеллекту Сбера и сообщество Open Data Science (ODS.ai) запускают международное соревнование по технологиям автоматизированного машинного обучения (AutoML). Хакатон будет проходить в рамках осеннего мероприятия Course Fest 2021 и перезапуска онлайн-курса по фреймворку LightAutoML, разработанного в Сбере.

Соревнование направлено на сравнение решений, позволяющих автоматизировать создание продуктов и моделей на базе ИИ. Оно продлится несколько месяцев, промежуточные итоги будут подводиться регулярно.

Всего планируется опубликовать порядка 90 задач разных типов и объемов данных из разных сфер – от научно-индустриальной до финансовой. Результаты участников будут сравниваться не только между собой, но и с open source решениями библиотек AutoML мирового уровня.

«Партнерство с ODS.ai уже стало хорошей традицией для дата-сайентистов Сбера. Ранее мы не проводили соревнования, в которых сравниваются результаты работы не только разработчиков, но AutoML-библиотек. Запуск нового бенчмарка от нашей Лаборатории по искусственному интеллекту станет важным шагом в развитии технологий автоматического машинного обучения», — отметил первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.

ODS.ai – открытое сообщество и экосистема специалистов по анализу данных, искусственному интеллекту и машинному обучению, а также исследователей и инженеров в смежных областях. ODS.ai объединяет более 60 000 профессионалов по всему миру и является самым большим по количеству активных пользователей. В рамках сообщества организуются конференции, проекты, образовательные курсы, обсуждение соревнований и карьерных вопросов. Сообщество открыто для всех, участие бесплатное.