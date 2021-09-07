Россияне в августе взяли рекордный объем потребительских кредитов

В августе текущего года банки одобрили россиянам 2,1 млн кредитов наличными на 646,7 млрд руб., это максимальный показатель с апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные расчеты Frank RG.

Отмечается, что по сравнению с июлем количество новых договоров увеличилось на 7,5%, а объем одобренных ссуд — на 6,9%.

При этом средний размер потребительского кредита в прошлом месяце достиг минимального значения за год — 313,6 тыс. руб. По сравнению с июлем «средний чек» уменьшился на 0,6%, по сравнению с апрелем — на 8,3%.

Ранее сообщалось, что ставки на кредиты наличными в августе изменили 40 банков. Отмечалось, что стоимость потребительских кредитов увеличилась в 28 организациях в диапазоне от 0,4% до 2,5%.