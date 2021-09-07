Шри-Ланка готова принять россиян без прививки от коронавируса

Власти Шри-Ланки заявили о готовности принять на отдых российских туристов, причем как с прививкой от коронавируса, так и тех, кто не вакцинировался, сообщает «Интерфакс».

До конца текущего года в эту страну благодаря прямым рейсам в Коломбо смогут въехать 86-90 тыс. туристов из России. Таким образом, по количеству отдыхающих из России удастся вернуться к показателям 2018 года. Об этом заявила председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кимарли Фернандо.

Россияне ранее лидировали по численности среди иностранных туристов, посетивших Шри-Ланку. В 2019-м их было 86 тыс., однако в 2020-м поток сократился до 49 тыс. В 2021-м, по данным за первое полугодие, на острове отдохнули только 636 туристов из России, но Фернандо уверена, что турпоток нормализуется.

«В 2021 году мы рассчитываем восстановить турпоток благодаря запуску прямых рейсов, которых не было на рынке пять лет», — сообщила Фернандо.

Сейчас SriLankan Airlines осуществляет один прямой рейс раз в неделю, но с конца сентября авиакомпания надеется поставить второй еженедельный рейс. Стоимость перелета в эконом-классе начинается от 350 евро. «Аэрофлот» также анонсировал прямые перелеты в Коломбо. Рейсы с пересадками предлагают Emirates, Air Arabia, Etihad Airways, Qatar Airways, Gulf Air, Turkish Airlines.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Росавиация согласовала рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх.