«Русал» может потерять до трети производства алюминия из-за событий в Гвинее

Компания «Русал» может потерять до трети производства алюминия из-за государственного переворота в Гвинее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в отрасли.

«Риски сокращения потока сырья для производства алюминия реальные как никогда. «Русал» потенциально может потерять одну треть производства алюминия и компенсировать эти потери фактически неоткуда. Новых месторождений бокситов в стране [в России — прим. «Газеты.Ru»] нет. Если рассматривать возможности использования других источников сырья для производства глинозема, то себестоимость будет намного выше, чем при использовании импортного боксита», — указано в сообщении.

Гвинея занимает первое в мире место по запасам бокситов — сырья для получения алюминия. Запасы Гвинеи оцениваются в 26,4% мировых запасов и 20% добычи.

«Кроме того, необходимы гигантские инвестиции в технологии. На фоне недавно введенных экспортных пошлин на алюминий в размере 15% и рисков сокращения производства такие проекты могут оказаться невостребованными», — дополнил источник.

Ранее Россия и Китай призвали освободить арестованного президента Гвинеи.

5 сентября в столице Гвинейской Республики стали появляться сообщения об интенсивной стрельбе около президентского дворца. По данным местной прессы, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Возглавляет группу мятежников полковник Мамади Думбуя, ранее проходивший службу во французском Иностранном легионе. По некоторым данным, глава государства был захвачен.