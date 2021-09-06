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ФАС возбудила два дела о картеле против 10 компаний в сфере IT-безопасности

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила два дела о картельном сговоре против десяти компаний в сфере IT-безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дела возбуждены против компаний ООО «ЭСЛаб», ООО «Нормос XXI», ООО НТЦ «Электрон-Сервис» и других.

По мнению ведомства, компании поддерживали цены на торгах на рынках поставок вычислительной электронной техники и оказания услуг консультирования, технической поддержки и обеспечения безопасности в области информационных технологий. Общая сумма контрактов составила более 1 млрд рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала второе предупреждение компании Booking.com из-за требования от отелей и гостиниц гарантий лучшей цены для сервиса.

Предупреждение было выдано ООО «Booking.com B.V.» 18 сентября 2020 года. По мнению ФАС, компания нарушает антимонопольное законодательство. Сервис обязывал гостиницы, отели, хостелы соблюдать одинаковые условия реализации номеров во всех вариантах их продаж.

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