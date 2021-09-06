Россияне стали отказываться от бургеров

Тренд на здоровый образ жизни (ЗОЖ) понемногу меняет и праздничный стол для корпоративных мероприятий. На такие изменения предпочтений у россиян указывает сервис Catery для заказа еды в офис.

По данным исследования Catery, которое имеется в распоряжении у «Газеты.Ru», в 2019 году каждый третий корпоративный клиент заказывал к празднику сеты из бургеров. А каждый десятый — традиционные сэндвичи, канапе и брускетты. К 2020 году спрос на бургеры упал до 12%, на канапе — до 7%.

В 2021 году спрос на бургеры упал еще на 7% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас бургеры есть только в 5% заказов, а в топе — сеты барбекю из рыбы и мяса, которые составляют 17% от общего числа заказов.

Также увеличился спрос на легкие закуски: сыры и овощные салаты заказывает на корпоратив каждый десятый пользователь. Фрукты на десерт предпочитают 6% клиентов.

В Сatery также отмечают, что при заказе еды пользователи все чаще задают уточняющий вопрос о калорийности того или иного вида продукции. Количество запросов о калорийности наборов в службу поддержки увеличилось на 15%.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, о росте подписок на сервис «СберПрайм», который предоставляет доступ ко всем сервисам экосистемы, в том числе на доставку еды.