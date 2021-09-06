Названо число россиян, зарабатывающих более миллиона рублей в месяц

Более 17 тыс. россиян зарабатывают свыше миллиона рублей в месяц. Об этом сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Отмечается, что с апреля 2019 года этот показатель вырос на 51,5% — до пандемии такую зарплату получали 11,29 тыс. человек.

Чаще всего такую зарплату получают в Москве (около 10,4 тыс.), Санкт-Петербурге (1,3 тыс.) и Подмосковье (1,2 тыс.).

Ранее эксперты рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях сентября. До 300 тыс. руб. в месяц готовы предложить на вакансии генерального директора образовательного центра, до 250 тыс. руб. может получать разработчик приложений. Зарплату до 200 тыс. руб. готовы платить руководителю отдела продаж в онлайн-школе 3D-моделирования, а также системному аналитику в ИТ-компании.

Ведущий программист, работающий на платформе 1С, сможет получать более 180 тыс. руб., а менеджер отдела сопровождения и менеджер по рекламе в финансовой компании — до 140 тыс. руб. На зарплату до 100 тыс. руб. может рассчитывать преподаватель химии в онлайн-школе и разработчик на 1С-Битрикс.