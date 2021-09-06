Стали известны темпы сбора урожая пшеницы в России

Темпы сбора урожая зерна в этом году пока отстают от прошлогоднего. По данным Минсельхоза за сентябрь, пшеница убрана с 22,5 млн га, намолочено почти 67 млн т при урожайности 29,7 ц/га. Год назад в это время сбор пшеницы составил 75 млн га. Средняя урожайность была на уровне 33,3 ц/га, сообщает портал о зерновом рынке Grainboard.Ru.

По данным Национального союза зернопроизводителей, Россия соберет в этом году 72-77 млн т пшеницы. По прогнозу аналитического центра «СовЭкон», урожай пшеницы составит 75,4 млн т.

Уборочная кампания еще продолжается, но по прогнозу президента Национального союза зернопроизводителей Павла Скурихина уже сегодня можно утверждать, что собранный урожай зерна с высокими переходящими остатками позволит «полностью обеспечить потребности страны и сформировать весомый экспортный потенциал».

Отмечается, что в этом году урожайность пшеницы из-за плохих погодных условий снизилась в Поволжье и в Уральском регионе, а на Кубани погода благоприятствовала созреванию пшеницы.

Цены на зерно в этом сезоне, по данным «СовЭкона», в среднем составляют $300 за тонну, что примерно соответствует уровню прошлого года.

Ранее эксперты Института аграрного рынка рассказали о том, какой эффект принесет введение экспортных пошлин на зерно.