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Шойгу заявил, что Сибирь обладает большим потенциалом развития новой энергетики

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Основой энергетического производства в Сибири должна стать водородная энергетика, считает министр обороны и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, экономический потенциал центральной части Сибири, где имеется оптимальное сочетание недр, водных, лесных ресурсов, энергетики, значительный научный, промышленный, транспортный потенциал, остается нераскрытым.

Он назвал потенциал развития новой энергетики в Сибири «впечатляющим».

«Будущей основой там должна стать водородная энергетика. Сейчас это развивающееся, перспективное направление, которое придет на смену нынешним технологиям. В Сибири могут быть созданы с нуля производства водорода, в том числе и для последующего экспорта», — сказал Шойгу.

В частности, палладий — его в Сибирском регионе достаточно, напомнил Шойгу. Этот благородный металл имеет широкие перспективы использования в водородной энергетике — в производстве материалов для хранения и транспортировки водорода, связующих материалов, катализаторов, топливных элементов и датчиков.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром нефть» вступила в Совет индустриальных партнеров консорциума «Технологическая водородная долина». Планируется за три года в 2,5 раза увеличить производство водорода на своих технологических площадках.

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