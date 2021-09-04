Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-игрок «Барсы» — о тренере каталонцев: я впервые увидел такое... 09:03
Мэр Владивостока оценил возможность создания нового города Спутник 08:59
Ученые из Швеции определили самую болезненную породу собак 08:58
Минвостока составило портрет типичного участника программы «Дальневосточный... 08:45
Захарян ответил, где хочет продолжить карьеру 08:32
Четыре человека погибли в результате инцидентов со стрельбой в Афганистане 08:28
В России появились новые мошеннические схемы с участием лжеполицейских 08:23
Facebook извинился за то, что ИИ пометил видео с темнокожими как видео «о... 08:19
Талибы* пообещали наказывать боевиков, стреляющих в воздух 08:03
СМИ: США будет бороться с ИГ* в Афганистане силами ВМС 07:51

Эксперты выяснили, возвращает ли рубль свои позиции после «августовского проклятья»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

«Августовское проклятье» рубля осталось позади благодаря изменениям фундаментальных факторов курсообразования российской валюты. Такое мнение выразили финансовые эксперты, передает РИА «Новости».

По их словам, пандемия коронавируса и реакция на нее со стороны мировых банков может надолго или навсегда разбить любые статистические закономерности на рынках.

В августе доллар увеличился к рублю на 0,08%, в августе 2020 года — снизился на 0,5%. В последние месяцы лета 2018 и 2019 годов американская валюта росла почти на 5% и на 8%, соответственно.

Представитель банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что «проклятье августа» для рубля теряет свою актуальность и в основном носит психологический характер, подтвержденный инцидентами в истории: уже который год рубль выглядит довольно стабильным в последний месяц лета.

«Статистически август не самый плохой месяц для рубля. Самые неудачные для российской валюты - это ноябрь, декабрь и январь. Даже в июле рубль себя чувствует обычно хуже, чем в августе», — добавил Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Ранее эксперты задались вопросом, стоит ли ожидать резких взлетов и падений российской валюты в начале сентября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
В Болгарии дали Украине шесть часов до поражения в войне с Россией
«Криптовалюты сейчас — как интернет в 90-х»
Основатель криптобиржи Binance — о запросах властей, Илоне Маске и будущем биткоина
Ferrari вместо гроба, прах в пачке чипсов и полет в космос
Cамые необычные похоронные церемонии знаменитостей
Семь человек пострадали при теракте в новозеландском Окленде
Талибы* пообещали наказывать боевиков, стреляющих в воздух
В России появились новые мошеннические схемы с участием лжеполицейских
Яценюк пожаловался, что Россия хочет превратить украинскую ГТС в металлолом
Новости и материалы
Экс-игрок «Барсы» — о тренере каталонцев: я впервые увидел такое неуважительное поведение
Мэр Владивостока оценил возможность создания нового города Спутник
Ученые из Швеции определили самую болезненную породу собак
Минвостока составило портрет типичного участника программы «Дальневосточный гектар»
Захарян ответил, где хочет продолжить карьеру
Четыре человека погибли в результате инцидентов со стрельбой в Афганистане
Facebook извинился за то, что ИИ пометил видео с темнокожими как видео «о приматах»
СМИ: США будет бороться с ИГ* в Афганистане силами ВМС
Поведение украинца Цветова на награждении назвали некрасивым
В Петербурге загорелись два склада
FT: Россия проделала огромный путь и стала крупнейшим экспортером зерна
Паралимпийский чемпион резко отреагировал на отказ украинца фотографироваться
Борец Карелин раскритиковал современные Олимпийские игры: все это говно смоет
В Гидрометцентре рассказали, что на черноморском побережье России начался бархатный сезон
Политолог назвал главную цель визита Зеленского в США и его переговоров с Байденом
Врач рассказала об опасности внезапного отека ног
Депутат Рады предрек Украине энергетическую катастрофу в ближайшие месяцы
Губернатор Камчатки заверил, что дефицита красной икры не будет
Все новости
Скорость не главное: насколько вредна быстрая зарядка
Эксперты рассказали о влиянии быстрой зарядки на смартфон
Рублев чудом отыгрался у американца на US Open, идет решающий сет. LIVE
US Open. Мужчины. Третий круг. Рублев — Тиафо. ОНЛАЙН
От горящего «чека» до наклеек на фарах. За что будут штрафовать водителей
Россиян предупредили о новых штрафах в 2022 году
«Спето неплохо, но звонкость пропала»: что говорят о возвращении ABBA
Лоза оценил идею с голографическими концертами группы ABBA
«Военный бюджет США больше, чем в разгар холодной войны»
Как уход из Афганистана помог Байдену нарастить расходы на оборону
«Мы не сдадимся, мы стоим за Афганистан»
Талибы* объявили о захвате провинции Панджшер, в сопротивлении это опровергают
Кадры падения грузовика с эстакады в Москве
Длина имеет значение: как Россия будет осваивать Северный морской путь
Путин назначил старт регулярным грузоперевозкам по Севморпути
Дети-эпилептики могут остаться без важного препарата
Из аптек исчез «Суксилеп», без которого лечение детей-эпилептиков идет насмарку
«Численность войск значительно превышает объявленную»
Генсек НАТО попросил Россию действовать прозрачно в рамках учений «Запад-2021»
Желтые пиджаки и полосатые галстуки: каким получился дресс-код ВЭФ
Как одеваются участники ВЭФ-2021
«АвтоВАЗ» потерял треть клиентов из-за простоя
Продажи автомобилей Lada в августе упали на 32,6%
«Господин Лавров, я передаю вам привет»
В офисе Зеленского заявили, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях