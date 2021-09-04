Эксперты выяснили, возвращает ли рубль свои позиции после «августовского проклятья»

«Августовское проклятье» рубля осталось позади благодаря изменениям фундаментальных факторов курсообразования российской валюты. Такое мнение выразили финансовые эксперты, передает РИА «Новости».

По их словам, пандемия коронавируса и реакция на нее со стороны мировых банков может надолго или навсегда разбить любые статистические закономерности на рынках.

В августе доллар увеличился к рублю на 0,08%, в августе 2020 года — снизился на 0,5%. В последние месяцы лета 2018 и 2019 годов американская валюта росла почти на 5% и на 8%, соответственно.

Представитель банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что «проклятье августа» для рубля теряет свою актуальность и в основном носит психологический характер, подтвержденный инцидентами в истории: уже который год рубль выглядит довольно стабильным в последний месяц лета.

«Статистически август не самый плохой месяц для рубля. Самые неудачные для российской валюты - это ноябрь, декабрь и январь. Даже в июле рубль себя чувствует обычно хуже, чем в августе», — добавил Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Ранее эксперты задались вопросом, стоит ли ожидать резких взлетов и падений российской валюты в начале сентября.