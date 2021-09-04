FT: Россия проделала огромный путь и стала крупнейшим экспортером зерна

Россия на протяжении двадцати лет проделала огромный путь для того, чтобы стать крупнейшим экспортером зерна. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что РФ является лидером сельскохозяйственного экспорта, продвигаясь по Евразии, Африке и Латинской Америке. России удается постепенно сокращать нефтяную зависимость и создавать новые рынки, добиваясь в этом международных дипломатических успехов.

Санкции, которыми Запад попытался «задушить экономику России», только придали дополнительный стимул производителям, утверждает FT. Вскоре после введения экономических ограничений, РФ сумела превратиться в главного экспортера пшеницы и впервые обогнала США и Канаду в 2017 году.

В статье также отмечается, что Россия обладает достаточным количеством ресурсов для того, чтобы удовлетворить растущий в мире спрос на сельскохозяйственную продукцию.

Ранее Bloomberg назвал рост экономики России самым быстрым с 2000 года.