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Сбер планирует взаимодействовать с Центром квантовых технологий на острове Русский

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Во время своего выступления на ВЭФ вице-президент, директор управления исследований и инноваций СберБанка Альберт Ефимов сообщил, что Сбер планирует выстроить взаимодействие с Центром квантовых технологий на острове Русский. Остров является точкой роста цифрового развития на Дальнем Востоке России.

«Для Центра важной задачей станет не только строительство квантового компьютера и защищенной линии связи, но и внимательно изучать зачем нужен квантовый компьютер и его бизнес применение. И я надеюсь что, мы будем сотрудничать с центром именно в рамках применения того, как можно использовать квантовые вычисления. Также важна роль центра в подготовке кадров и особенно в обмене информацией между всеми его участниками», - отметил Альберт Ефимов.

В 2020 году в рамках конкурсной части государственного задания в сфере научной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Дальневосточным федеральным университетом выигран грант на создание центра квантовых технологий. В Центре ученые из России, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона методами физики частиц будут исследовать фундаментальные основы перспективных квантовых материалов, первичное состояние вещества и решать задачи медицины.

В число партнеров центра уже вошли Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова (ИТЭФ, НИЦ «Курчатовский институт»), Университет Тура (CNRS, Франция), исследовательский институт NORDITA (Швеция), Стокгольмcкий университет и центр AlbaNova (Швеция), RIKEN и Осакский университет (Япония).

Создание центра квантовых технологий «Русский» в ДВФУ является важным шагом в реализации стратегической цели по развитию университета как лидера в научно-образовательный и технологической деятельности на российском Дальнем Востоке, точки трансфера технологий и инновационной в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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ВЭФ-2021
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