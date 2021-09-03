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ДЦСС, «Росатом» и «Норильский никель» договорились о сотрудничестве в рамках строительства двухтопливного ледокола

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АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС), ГК «Росатом» и ПАО «Норникель» в рамках VI Восточного экономического форума заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству при проектировании и строительстве двухтопливного дизель-СПГ ледокола.

Соглашение направлено на реализацию инвестиционных проектов в Российском Арктике, развитие инфраструктуры и увеличение грузооборота Северного морского пути, а также на создание собственного производства СПГ-ледоколов.

Ледокол предназначен для обеспечения проводки судов, работающих на проектах «Норникеля» на полуострове Таймыр, а также в западной части акватории Северного морского пути. Силовая установка ледокола обладает высокими экологическими характеристиками, поскольку работает как на дизельном, так и на газомоторном топливе.

Реализация соглашения будет способствовать формированию компетенций предприятий группы АО «ДЦСС» в области проектирования и постройки СПГ ледоколов, расширению портфеля судостроительных заказов и оптимальной загрузке производственных мощностей ССК «Звезда».

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