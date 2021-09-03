Сбер и Прииск Соловьевский подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Восточного экономического форума Сбер и АО «Прииск Соловьевский» заключили соглашение о сотрудничестве. Его подписали заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов и генеральный директор АО «Прииск Соловьевский» Федор Сидоров.

«Золотодобывающая промышленность — одно из самых важных направлений экономики на Дальнем Востоке. Мы готовы предоставить нашим коллегам и партнерам из «Прииска Соловьевский» наши лучшие практики как в банковской сфере, так и в сфере трансформации и модернизации бизнес-процессов», — сказал Попов.

АО «Прииск Соловьевский» занимается добычей золота дражным и раздельным открытым способом и извлечением металла из рудного месторождения. Предприятие занимает первое место по добыче россыпного золота в Амурской области.