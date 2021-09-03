Сбер планирует вложить более 10 млрд рублей в перевод дальневосточного морского транспорта на СПГ

Сбер, АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация» (ВАНК) в ходе проходящего во Владивостоке VI Восточного экономического форума заключили соглашение о намерениях.

Документ подписали заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов, генеральный директор АО «СберБанк Лизинг» Вячеслав Спиров и председатель совета директоров ВАНК Станислав Неверов.

Стороны намерены объединить усилия для перевода дальневосточного морского транспорта на бункерное топливо (сжиженный природный газ, СПГ), что сократит вредные выбросы в атмосферу. Планируемый к реализации проект станет первым и опорным для развития инфраструктуры бункеровки СПГ в Дальневосточном федеральном округе.

Мы начинаем сотрудничество с Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорацией и надеемся на успешный исход переговоров по столь перспективному проекту международного значения. Банк готов предоставить требуемое финансирование в размере до 8,4 млрд рублей и при необходимости обеспечить иную нефинансовую поддержку для перевода дальневосточного морского транспорта на бункерное топливо. Данная инициатива соответствует ESG-повестке Сбера, и мы рады, что Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация разделяет наше видение», — сказал заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.

В рамках соглашения запланированы переговоры о финансировании СберБанком строительства завода по производству сжиженного природного газа, общая сумма кредита может достичь 8,4 млрд рублей (с учетом НДС). СберЛизинг, в свою очередь, примет участие в конкурсе по закупке судов-бункеровщиков СПГ и, в случае признания победителем в рамках конкурентной закупки, предоставит эти суда в лизинг Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорации. Максимальная сумма сделки может составить 4,2 млрд рублей с НДС.