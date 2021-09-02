Virgin Galactic Брэнсона запретили устраивать полеты в космос

Компании Virgin Galactic британского предпринимателя Ричарда Брэнсона временно запретили организовывать полеты в космос. Об этом сообщает FOX Business.

По информации Федерального управления гражданской авиации США, у Virgin Galactic не будет возможности отправить на орбиту корабль SpaceShipTwo до момента, пока не пройдет расследование обстоятельств полета, совершенного 11 июля. В тот день в ходе суборбитального полета Брэнсона корабль отклонился от заданного курса.

Предполагается, что ограничения снимут, когда компания Брэнсона предоставит отчет об отсутствии «проблем, связанных с несчастным случаем и влиянии на общественную безопасность».

В связи с запретом акции Virgin Galactic 2 сентября пережили «качели», подскочив утром на 7% и потом рухнув более чем на 4%.

В настоящий момент акция продается за $26,23.

Ранее представители Virgin Galactic признали, что корабль на протяжении более полутора минут снижался не по запланированной траектории.