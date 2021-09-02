Инвестбанк «Синара» включил Роснефть в список наиболее предпочтительных объектов для инвестирования

Сегодня инвестиционный банк «Синара» выпустил свой первый отчет по нефтяному сектору России, в котором включил Роснефть в список наиболее предпочтительных объектов для инвестирования. Ивестбанк дал рекомендацию по ценным бумагам компании «Покупать» и определил одну из самых высоких целевых цен на ее акции (10,2 долл./ГДР).

Доходность СДП Роснефти, по оценке банка, составляет 19%, что выше аналогичного показателя глобальных мейджеров, в том числе, Saudi Aramco и российских конкурентов, таких как Лукойл, Газпром нефть и Татнефть.

Как отмечается в отчете, Роснефть выделяется среди нефтяных компаний, в первую очередь, благодаря проекту Восток Ойл. Стоимость проекта, по мнению аналитиков оценивается в $78 млрд, ресурсная база «Восток Ойл» сопоставима с пермским бассейном в США. Банк поддерживает стратегию компании по отчуждению хвостовых активов, т.к. помимо чисто экономического эффекта, продажа таких активов обеспечивает улучшение характеристик в сфере ESG.

«Восток Ойл» в настоящее время является одним из самых перспективных в мире, так как остается проектом с низкими удельными затратами на добычу, с углеродным следом на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Его ресурсная база составляет свыше 6 млрд т премиальной малосернистой нефти, которая отличается низким содержанием серы в 0,01–0,04%.

Проект сыграл значительную роль в переоценке стоимости компании. Инвестбанк Goldman Sachs уже назвал его «магнитом для инвесторов». По мнению инвестбанка, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов».

Ценные бумаги «Роснефти» являются одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. С конца декабря 2017 года, когда была утверждена стратегия компании до 2022 года, стоимость ее акций увеличилась более чем на 85%. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК «Роснефть» выросла более чем в 2,3 раза, а за первое полугодие 2021 года – более чем на 31%. При этом в начале июля стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPO в 2006 году уровня – 586,95 рублей за ценную бумагу.

Американские банки Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch и инвестбанк Goldman Sachs ранее повышали целевую цену за глобальную депозитарную расписку «Роснефти» в среднем до $10.2. Райффайзенбанк и «Газпромбанк» также повышали целевую цену акций «Роснефти» до 10$. При этом эксперты сохраняли рекомендацию «покупать».