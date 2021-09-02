Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Малышева перечислила эффективные в борьбе с коронавирусом лекарства 21:58
В Истре кошку ранили стрелой из арбалета 21:57
Футболист Марадишвили перешел из ЦСКА в «Локомотив» 21:45
Попова не исключила рост заболеваемости коронавирусом осенью 21:38
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли брак 21:37
У российской гимнастки мошенники сняли все деньги 21:29
В Роспотребнадзоре заявили, что новые штаммы коронавируса не распространяются... 21:20
Жириновский считает, что надо отменить оценки в школе 21:19
Хабиб тремя словами описал матч Россия — Хорватия 21:16
Канье Уэст показал финал последней презентации «Donda» 21:14

Инвестбанк «Синара» включил Роснефть в список наиболее предпочтительных объектов для инвестирования

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Сегодня инвестиционный банк «Синара» выпустил свой первый отчет по нефтяному сектору России, в котором включил Роснефть в список наиболее предпочтительных объектов для инвестирования. Ивестбанк дал рекомендацию по ценным бумагам компании «Покупать» и определил одну из самых высоких целевых цен на ее акции (10,2 долл./ГДР).

Доходность СДП Роснефти, по оценке банка, составляет 19%, что выше аналогичного показателя глобальных мейджеров, в том числе, Saudi Aramco и российских конкурентов, таких как Лукойл, Газпром нефть и Татнефть.

Как отмечается в отчете, Роснефть выделяется среди нефтяных компаний, в первую очередь, благодаря проекту Восток Ойл. Стоимость проекта, по мнению аналитиков оценивается в $78 млрд, ресурсная база «Восток Ойл» сопоставима с пермским бассейном в США. Банк поддерживает стратегию компании по отчуждению хвостовых активов, т.к. помимо чисто экономического эффекта, продажа таких активов обеспечивает улучшение характеристик в сфере ESG.

«Восток Ойл» в настоящее время является одним из самых перспективных в мире, так как остается проектом с низкими удельными затратами на добычу, с углеродным следом на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Его ресурсная база составляет свыше 6 млрд т премиальной малосернистой нефти, которая отличается низким содержанием серы в 0,01–0,04%.

Проект сыграл значительную роль в переоценке стоимости компании. Инвестбанк Goldman Sachs уже назвал его «магнитом для инвесторов». По мнению инвестбанка, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов».

Ценные бумаги «Роснефти» являются одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке. С конца декабря 2017 года, когда была утверждена стратегия компании до 2022 года, стоимость ее акций увеличилась более чем на 85%. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК «Роснефть» выросла более чем в 2,3 раза, а за первое полугодие 2021 года – более чем на 31%. При этом в начале июля стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPO в 2006 году уровня – 586,95 рублей за ценную бумагу.

Американские банки Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch и инвестбанк Goldman Sachs ранее повышали целевую цену за глобальную депозитарную расписку «Роснефти» в среднем до $10.2. Райффайзенбанк и «Газпромбанк» также повышали целевую цену акций «Роснефти» до 10$. При этом эксперты сохраняли рекомендацию «покупать».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Ошибка или проверка знаний: мнения преподавателей об открытом уроке Путина
Оговорку Путина назвали неслучайной — что думают об этом учителя истории
«Никому не интересен»: почему в Польше раскритиковали Су-57
Генерал объяснил, почему Defence24 заявил о «ненужности» российского истребителя 5-го поколения
Место ДТП можно покинуть безнаказанно. Но юристы этого делать не советуют
ВС России разъяснил правила оставления места аварии
В «Мужском государстве» заявили о задержании своего лидера Позднякова
Natura Siberica обещает возобновить производство косметики
Мужа Гай Германики отпустили из отдела полиции
Хабиб тремя словами описал матч Россия — Хорватия
Новости и материалы
Малышева перечислила эффективные в борьбе с коронавирусом лекарства
В Истре кошку ранили стрелой из арбалета
Футболист Марадишвили перешел из ЦСКА в «Локомотив»
Попова не исключила рост заболеваемости коронавирусом осенью
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли брак
У российской гимнастки мошенники сняли все деньги
В Роспотребнадзоре заявили, что новые штаммы коронавируса не распространяются в России
Жириновский считает, что надо отменить оценки в школе
Канье Уэст показал финал последней презентации «Donda»
«Роснефть» попросила предоставить ей возможность поставлять газ по «Северному потоку — 2»
Малафеев оценил дебют Карпина на посту главного тренера сборной России
Туристам рассказали о новых ограничениях по COVID-19 в Турции
Мошенники представились сотрудниками ФСБ и украли у гражданина Германии €10 тысяч
Шипулин рассказал о моральном давлении на спортсменов из России
В США экранизируют «Приглашение на казнь» Владимира Набокова
В Российском движении школьников прокомментировали оговорку Путина о Семилетней войне
В Самаре полиция задержала отца изнасилованной девочки по подозрению в убийстве
Транс-женщине предъявили обвинения из-за «эрегированного пениса» в раздевалке
Все новости
Самосуд над предполагаемым педофилом в Самаре. Что известно о деле
СМИ: отец девочки из Самары зарезал друга — в его телефоне были видео изнасилований
Бизнес, деньги, интервью: в деле каталонских сепаратистов нашли «русский след»
В СМИ появилась переписка главы канцелярии Карлоса Пучдемона с «российскими шпионами»
Как сборной России пробиться на мундиаль
Что нужно сборной России для попадания на чемпионат мира в Катаре
Звери без «крыши». Почему исчезают животные
В Минприроды признали исчезнувшими 11 видов птиц, рыб и млекопитающих
«Закрывают глаза на нарушения»: почему в России запретят стройки в заповедниках
Ущерб от незаконной вырубки леса в ООПТ России составил 1 млрд руб. в 2020 году
Миграционный кризис довел до режима ЧП
Польша объявила чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
«Мог все — от трагедии до фарса»: 95 лет со дня рождения Евгения Леонова
Больному раком следователю отменили приговор за взятку
В деле о коррупции в СК нашли нарушения
«Выступал где-то в уголке». Чем завершилась встреча президентов США и Украины
Как в России и на Украине оценили переговоры Байдена и Зеленского
«Подростковые истории любви никогда не устареют»
Интервью звезд фильма «После» Джозефины Лэнгфорд и Хиро Файнса-Тиффина
Вчера Карабах, завтра Донбасс. Украина помогла Турции собрать новый ударный дрон
Эксперт считает, что новый турецкий БЛА Bayraktar Akinci будет применяться в Донбассе
«Завезут что-то новенькое». Плюсы и минусы «вакцинного» туризма
Академик РАН предположил, что «вакцинный» туризм приведет к всплеску заболеваемости
«Далеки от согласования»: на каких условиях готовы встретиться Путин и Зеленский
Песков объяснил, что мешает проведению переговоров Путина и Зеленского
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях