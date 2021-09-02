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Сбер принял участие в дискуссии об антикризисных стратегиях в медицине

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В рамках Восточного экономического форума прошла встреча на тему «Партнёрство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине». Представители государственных структур и бизнеса говорили об уроках пандемии, полученном опыте, целях и задачах на будущее, выработке новых, эффективных моделей управления в кризисных ситуациях. Модерировала дискуссию Эвелина Закамская, главный редактор телеканала «Доктор» и телеведущая канала «Россия 24».

В своём выступлении Станислав Кузнецов рассказал об опыте, полученном Сбером в ходе пандемии. С одной стороны, перед банком, как системообразующей организацией, была поставлена задача бесперебойного финансового обслуживания граждан и бизнес-структур, с другой — требовалось провести масштабные и по-своему не имевшие аналогов мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников и клиентов. Были определены критически важные функции, перенастроены бизнес-процессы, проводилась широкая информационная работа и с сотрудниками, и с клиентами.

По его словам, пандемия в корне поменяла уклад нашей жизни. Речь идёт и о поведенческих сценариях, и о переосмыслении ценностей, и о переоценке использующихся технологий. Те компании и отрасли, которые смогли адаптироваться к изменениям, воспользовались цифровыми возможностями, сохранили конкурентоспособность и получили новый импульс для развития. В этом смысле у Сбера как экосистемы уникальная экспертиза, которой он делится и с партнёрами, и с государством.

«Один из главных выводов: эффективная борьба с пандемией возможна только путём взаимодействия на самых разных уровнях, и не только с госструктурами. Бизнес по определению более мобилен и оперативен и в этом может содействовать решению проблем страны и регионов. А ответственное отношение компаний к поведению сотрудников и клиентов в свою очередь многократно повышает эффективность здравоохранительных мер. В этом Сбер может служить своеобразным ориентиром: уже 81% сотрудников вакцинированы», — рассказал Кузнецов.

Оценивая положение в стране в целом, спикер сделал вывод, что сейчас мы находимся в стабильной и управляемой ситуации. Однако необходимо смотреть в будущее и системно продумывать взаимодействие государства, правоохранительных структур, бизнеса и общества для ответа новым вызовам.

«Залог успеха — в объединении усилий, в том числе и в информационной работе. Мы уже умеем действовать сообща, умеем быть в этой коллаборации эффективными, умеем добиваться уникальных результатов. Будем вместе — и мы точно победим!» — отметил Станислав Кузнецов.

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