В Грузии готовы обсудить возобновление авиасообщения с Россией

Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что готов переговорить с председателем комитета Совета федерации по международным делам Григорием Карасиным о возобновлении авиасообщения с РФ в первой половине октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в каком формате пройдет встреча, зависит от эпидемиологической ситуации. Абашидзе подчеркнул, что готов обсудить с российским коллегой тему возобновления авиасообщения, если РФ будет заинтересована.

В апреле глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что пока рано говорить об открытии русско-грузинской границы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским гражданам опасно посещать Грузию. Об этом он сказал, комментируя протесты в Тбилиси, начавшиеся из-за приезда российского журналиста Владимира Познера.