Глава ВТБ заявил, что крупнейшим банкам не нужно выходить на рынок Крыма

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что крупнейшим банкам России не нужно выходить на рынок Крыма, ситуация с кредитованием и покрытием банковскими услугами на полуострове нормальная. Об этом он сказал в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«Вы знаете, сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают <...> И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк «Россия», абсолютно», — сказал Костин.

По его словам, после 2014 года какой-то период в регионе фиксировалось резкое падение кредитования, но в настоящее время ситуация нормальная.

«В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», — сказал глава ВТБ.

Он также добавил, что при появлении в Крыму крупные российские банки сразу попадут под все санкционные списки.

Ранее сообщалось, что РНКБ, власти Крыма и платежная система «Мир» договорились о новых цифровых проектах.